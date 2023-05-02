BM'den korkutan Sudan tahmini

Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkeden ne kadar insanın göç edeceğini tahmin etti.

BM'den korkutan Sudan tahmini

Sudan'da yaşanan insani kriz sebebiyle tüm dünya devletleri kendi vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor. Bunun dışında Sudan vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler de iki grup arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle ne kadar insanın ülkeyi terk edebileceğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği başkan yardımcısı Raouf Mazou dün yaptığı açıklamada, mülteci dairesinin 815.000 kişinin Sudan'dan yedi komşu ülkeye göçebileceğini söyledi.

Şimdiye kadar ise 73 bin Sudanlı'nın ülkeyi terk ettiği belirtildi.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Filippo Grandi dün attığı bir tweet'te "şiddet durmazsa, daha fazla insanın güvenlik arayışıyla Sudan'dan kaçmak zorunda kaldığını göreceğiz" dedi.

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