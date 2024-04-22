BMGK'de yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandı

Kaynak: AA
BMGK'de yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kosova oturumunda, Kosova delegasyonu ile Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ayrılan konuşma süreleri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Oturumu başlatmak üzere kürsüye çıkan BMGK Dönem Başkanı Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, Kosova delegasyonunun bina içine girişine izin verilmemesi nedeniyle kısa bir ara verdi.

Protokol meselesinin düzeltilmeden oturumun başlatılamayacağını belirten Frazier, protokolün yerine getirilmesinin ardından oturuma devam edebileceklerini belirtti.

Oturumun ilerleyen dakikalarında, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ayrılan konuşma süreleri de salonda gerilime neden oldu.

Frazier, süre aşımı nedeniyle Vucic ve Osmani'ye sırasıyla 3'er dakika konuşma süresi ayrıldığını duyurdu. Vucic'in itirazına rağmen Frazier, süre tahsisini onayladı ve oturuma devam etti.

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