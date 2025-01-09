BMW elektrikli araç satışlarında ivme kazandı

BMW, 2024 yılına damgasını vuran elektrikli araç (EV) satışları ile büyük bir sıçrama yaptı. Şirket, sadece batarya ile çalışan elektrikli araç (BEV) satışlarında %12,3 oranında artış sağlayarak 50.981 satış rakamına ulaşırken, BMW i5’in satışları ise %310 artarak dikkatleri üzerine çekti.

BMW ELEKTRİKLİ ARAÇ AİLESİNDE BÜYÜK BÜYÜME

2024’ün ilk dokuz ayında BMW, toplam 294.054 BEV satışı gerçekleştirerek %19.1’lik bir artış kaydetti. Bunun yanı sıra, tüm BMW Group satışları 371.346 birimle %2,5 artış gösterdi. MINI markası ise BEV satışlarını %54,3 oranında artırarak 16.536 birim satışa ulaştı. Avrupa'da satışlar %7,6 artarken, ABD pazarında ise 117.506 araç satıldı, bu da %8,9’luk bir yükselişe işaret etti.

BMW'nin elektrikli araçlarına olan talep, özellikle i5 ve i4 gibi modellerde kendini gösterdi. i4, 23.403 birimle en çok satan model olurken, i5, ilk tam sezonunda 8.763 adetlik satış rakamı ile %310,8 oranında bir artış kaydetti. Ancak, iX modeli %11,1’lik bir düşüş yaşadı, bu da lüks EV pazarındaki sert rekabetin etkilerini yansıtıyor.

BMW'NİN ZORLU YOLCULUĞU: OTONOM SÜRÜŞ VE REKABET

BMW, otonom sürüş teknolojisi konusunda da büyük bir yarışta yer alıyor. Şu an için Level 2+ otonomiye sahip araçlar üreten BMW, bu teknolojiyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Ancak, bu alandaki gelişmeler oldukça yavaş ilerliyor. Şirket, 2021’de Level 3 otonom sürüş için büyük bir hedef belirlese de, gelişim süreci ve regülasyon engelleri bu planları ertelemiş durumda.

BMW, otonom sürüş konusunda Intel ve Mobileye ile iş birliği yaparak teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca 2019’da Mercedes-Benz ile bu alanda bir ortaklık kurmuştu, ancak 2020’de stratejik değişiklikler nedeniyle bu iş birliği durduruldu. Şu an için en ileri teknoloji, yeni BMW 7 Serisi'nde sunulan Highway Assist, ancak Level 3 otonomi henüz geniş çapta benimsenmiş değil.

BMW elektriklendi

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLARLA YOL ALMAK

BMW, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojileri konusunda büyük bir dönüşüm sürecinde. Şirket, bu iki alanda hızla gelişmeye devam etse de, eski model üreticilerinin karşı karşıya olduğu yazılım öncelikli rakiplerle rekabet etmekte zorlanıyor. Tesla ve BYD gibi teknoloji odaklı rakipler, BMW’nin bu alandaki stratejilerini hızlandırmasını gerektiriyor.

BMW’nin geleceği sadece araç satışı ile değil, otonom sürüş teknolojilerindeki başarı ile şekillenecek. Elektrikli araçlar ve otonom sürüş yazılımlarında atacağı adımlar, şirketin küresel rekabetteki pozisyonunu belirleyecek.