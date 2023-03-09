9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı

Nefroloji Uzmanı Dr. İsmail Özer, diyabet ve hipertansiyonun böbrek sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:34
Takip Et

Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı

Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
+
Aa
-

Her yıl mart ayının ikinci perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığına dikkat çeken Nefroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. İsmail Özer, bu günün en önemli amacının böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

“KAN ŞEKERİ VE TANSİYON KONTROL ALTINA ALINMALI”

Düzenli kontrolün önemine dikkat çeken eden Uzm. Dr. İsmail Özer, “İnsanların ömür boyu diyalize mahkûm olmalarına yol açan diyabet ve hipertansiyona sahip olan hastaların düzenli olarak kontrol olmaları, kan şekerlerinin düzenlenmesi ve tansiyonlarının kontrol altında tutulması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.

“BÖBREK HASTALIKLARINDAN ETKİLENEN KİŞİ SAYISI ARTIYOR”

Dünyada kronik böbrek hastalıklarından etkilenen birey sayısının hızla arttığını ifade eden Uzm. Dr. İsmail Özer, “Özellikle şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik böbrek hastalığına yol açan en önemli iki hastalığın tüm dünyada hızla arttığı görülmektedir. Bu iki hastalık böbrek dışında da birçok soruna yol açmakta ve insan hayatını ciddi biçimde tehdit etmektedir” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.