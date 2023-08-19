Böbrek sağlığını korumak için bu besinlere dikkat

Böbrek sağlığını koruma ve risk faktörlerini anlama konusunda dikkate almanız gereken önemli noktalar ortaya çıktı.

Böbrek sağlığını korumak için bu besinlere dikkat

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Böbrekler, vücuttaki atık ürünleri filtreler ve temizler, idrar oluşumunu sağlar, kan basıncını düzenler, yeni kan hücreleri üretimine yardımcı olur ve kemik sağlığını korumak gibi birçok fonksiyonun bulunduğu biliniyor.

SİGARA

Sadece yüksek tansiyon ve tip 2 diyabeti (böbrek hastalığının önde gelen iki nedeni) kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçları da etkileyebilir. Ayrıca böbreklere giden kan akışını yavaşlatır ve zaten böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek sorunlarına neden olabilir.

TUZ

Bazı insanlarda çok fazla tuz kan basıncını yükseltebilir ve böbrek hasarını hızlandırabilir. Ayrıca mide bulantısı, şiddetli ağrı ve idrar yapma zorluğuna neden olabilen böbrek taşlarına da yol açabilir.

PROTEİN

Protein sağlıklı bir beslenme için gereklidir. Ancak böbrekleriniz normal çalışmıyorsa, yüksek proteinli yiyecekler yemek onları zorlayabilir. Farklı protein türlerinden küçük porsiyonlar yemeniz gerekebilir.

ALKOL

Ağır kronik içiciler kronik böbrek hastalığı riskini artırabilir. Tek bir tıkınma seansı (2 saatten kısa sürede dört veya beşten fazla içki) nadiren akut böbrek hasarına yol açar ve bu meydana geldiğinde, insanlar genellikle diyalize ihtiyaç duymazlar.

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER

Günde iki veya daha fazla diyet soda içiyorsanız, böbrek hastalığına yakalanma olasılığınız daha yüksek olabilir. Bir çalışmada, diyet soda içen kadınların böbrekleri 20 yıl sonra diğer kadınlara kıyasla %30 daha az çalışmıştır. Ayrıca, meyve suyu ve soda da dahil olmak üzere şekerli içecekler içmek böbrek hastalığı riskini artırabilir.

AĞRI KESİCİLER

Reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar (asetaminofen, aspirin, naproksen ve ibuprofen) veya reçeteli NSAID Celebrex (selekoksib) düzenli olarak alındığında böbreklerinize zarar verebilir.

AŞIRI EGZERSİZ

Çok uzun süre sıkı çalışmak, hasarlı kas dokusunun çok hızlı parçalandığı bir durum olan rabdomiyolize neden olabilir. Bu da kanınıza böbreklerinize zarar verebilecek ve onları iflas ettirebilecek maddeler atar.

MİDE İLAÇLARI

Mide asidini azaltan proton pompası inhibitörleri (PPI) adı verilen ilaçlar uzun süre alındığında böbrek hasarına neden olabilir. Bazı araştırmalar, çok fazla PPI almanın uzun süreli böbrek hastalığı geliştirme olasılığınızı artırabileceğini düşündürmektedir.

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