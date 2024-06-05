Böbrek taşının tedavi edilmemesinin ölümcül sonuçları. İşte uzman görüşleri

Düzenleme: Erhan Songür
Böbrek taşının tedavi edilmemesinin ölümcül sonuçları. İşte uzman görüşleri

Böbrek taşının tedavi edilmemesinin ölümcül sonuçlarını uzmanlar açıklayarak uyarılarda bulundu.

Böbrek taşlarının birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Ancak uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı.

Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Demircan, "Böbrek taşları zamanında müdahale edilmezse, idrar yollarında tıkanıklığa ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Bu da böbrek yetmezliğine ve hatta kaybına yol açabilir" diye belirtti.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Leyla Açıkgöz ise, "Böbrek taşlarının neden olduğu sürekli enfeksiyonlar ve tıkanıklıklar, böbreklerde hasara ve işlev kaybına neden olur. Erken teşhis ve tedavi, böbrek sağlığını korumak için hayati önem taşır" şeklinde konuşuyor.

Ayrıca, Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Sönmez, böbrek taşlarının vücut üzerindeki etkilerine dair, "Böbrek taşları, sadece ağrıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda böbreklerdeki kan akışını da engelleyebilir. Bu durum, böbrek fonksiyonlarının azalmasına ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" açıklamasını yaptı.

Uzman görüşleri ışığında, böbrek taşlarının tedavi edilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Erken teşhis ve etkin tedavi yöntemleriyle, böbrek sağlığını korumak ve ciddi komplikasyonları önlemenin mümkün olduğu bildirildi.

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