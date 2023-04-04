Boca Juniors'tan rekor proje

Boca Juniors Kulübü'nde 2023 yılının sonunda yapılacak seçimler önce adaylar vaatlerini sıralarken İşadamı Jorge Reale'den dev bir stadyum vaadi geldi.

REKOR KAPASİTEYE ULAŞACAK

Marca'da yer alan habere göre; Jorge Reale, 112 bin kapasiteli stadyum projesini tanıttı. Bu dev projeyi Reale "Yeni Bombonera'nın hayali yaklaşıyor" ifadeleriyle paylaştı. Mimar Enrique Lombardi'nin inşa edeceği stadyumda 444 VIP alanı, 78 TV yayın kabini ve 4 bin park kapasitesi olacak. Boca Juniors Stadyumu'nun şu anda 59. bin kişilik kapasitesi var. Yeni projenin gerçekleştiği takdirde Camp Nou'nun kapasitesini geçerek en çok kapasiteli futbol stadyumu olarak tarihe geçecek.