Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da Fatih'te kaldıkları otelde 'kimyasal zehirlenme' şüphesiyle hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Otelin "ilaçlama"sını yapan şirketin oteli 'özel formüllü' dedikleri ürünle ilaçladıkları ortaya çıktı. Şirket internet sitesini kapatılırken gelen yorumlardaki 'güvensiz firma' yorumları dikkat çekti.

Hürriyet'in haberine göre, ilaçlama yapan şirket ilaçlamada ‘ROK ve Alfasc’ adlı iki ilacı kullandı. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen ve yüksek riskli olmayan ilaçlar. Şirketin sahibi Zeki Kışı’nın ‘DSS İlaçlama adlı’ şirketinin web sitesinde kullandıkları ilacı ‘Başka yerde bulamazsınız, özel formüllü’ diye tanıttığı belirlendi.

İlaçlama şirketi olduklarını iddia eden, belgesi olmayan firmayla ilgili 700'e yakın şikayet var. Bir müşterinin firmayla ilgili “Bu firma 3 ay önce Esenler’deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanları zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma" ifadeleri dikkat çekti.

Başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşteri de ilaçlamada hangi ürünü kullandıklarını sorduğunu ‘Veremeyiz, ticari sır’ cevabını aldığını belirtti.