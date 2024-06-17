Böcek Müzesi'ndeki sayı bine çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde bulunan "böcek müzesi", binlerce farklı böcek türünü barındırıyor.

TOGÜ Ziraat Fakültesi'ne bağlı Bitki Koruma Bölümü tarafından 2014 yılında kurulan bu müze, akademisyenler ve emekli öğretim üyelerinin ülkenin çeşitli bölgelerinden getirdiği binlerce böcek örneği ile dikkat çekiyor.

Öğrencilerin de katkıda bulunduğu müzede, örnekler uygun koşullarda saklanıyor ve ziyaretçilere sergileniyor.

Kiraz sineği, sirke sineği, patates böceği, domates güvesi gibi tarım zararlılarının yanı sıra tarla fareleri, yılanlar ve kaplumbağalar gibi diğer türler de müzede yer alıyor.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut Atay, müzenin Türkiye genelinden toplanan böcek örneklerini sergilediğini belirtti. Atay ayrıca, müzenin her geçen gün yeni örneklerle zenginleştiğini ve tür çeşitliliğinin arttığını vurguladı.

Müze, Sivas, Amasya, Kayseri, Çorum gibi çevre illerden de birçok örneği bünyesinde barındırıyor ve bu sayede geniş bir coğrafi çeşitlilik sunuyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da müzenin, çevre illerden gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve içinde 60 yıllık böcek örneklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Böcek müzesi, sadece bir hobi değil, bilimsel araştırmalar ve eğitim amaçlarıyla kurulmuş önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.