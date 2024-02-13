Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı

Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar da çok sayıda şimşek çaktı.

Rodos- Fethiye arasında ortaya çıkan ve 'Kızıl Cin' olarak isimlendirilen yıldırım, Bodrum açıklarında fotoğraflandı.

'Kızıl Cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda ortaya çıktığını belirten fotoğrafçı Berkalp Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" diye konuştu.