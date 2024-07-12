Bodrum Belediye Başkanı pahalı lahmacunu savundu. 'Bodrum ucuz biz fakiriz'

Türkiye’deki tatil bölgeleri yapılan fırsatçılıklarla birlikte fahiş bir şekilde zamlandı. Tatil bölgelerinde bir lahmacunun 1000 TL’ye ulaşması, otel fiyatlarının fahiş şekilde zamlanması derken sadece yerli turistleri değil yabancı turistleri de kaçıran tatil bölgeleri bu yaz sezonunda bomboş kaldı.

Başta Bodrum olmak üzere turizmin önemli bölgelerden olan birçok yerde otel doluluk oranları yüzde 60’ seviyelerine düştü. Öte yandan tatil yerlerinde işletmeler sahte müşteri bile kullandı. Özellikle lahmacun fiyatları ile her yaz gündem olan Bodrum’da otel ve işletme sahipleri fiyatların pahalı olmadığını söyledi.

“BODRUM’A PAHALI DİYENLER ALGI OPERASYONU YAPIYOR”

Halk TV'ye konuk olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Bodrum'un çok pahalı olmadığını, Bodrum'a’pahalı diyenlerin algı operasyonu yaptığını söyledi.

Bodrum’un pahalı olduğu algısının her sene olduğu gibi bu sene başında da lahmacun endeksi ile gündemde olduğunu söyleyen Mandalinci, “Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"ZAM YAPILMAK ZORUNDA"

“Bodrum’daki pahalılık algısıyla bize haksızlık yapılıyor” diyen Mandalinci, geçen yıla kıyasla her şeye zam geldiğini bundan Bodrum’un da etkilendiğini, tabii ki Bodrum’da ki işletme sahiplerinin bu zammı fiyatlarına yansıtmak zorunda olduğunu söyledi.

Bodrum’un vatandaşlara geniş yelpaze sunduğunu belirten Mandalici, “Bodrum’da 200 liraya da yemek yersiniz 2 bin 500 euroya da yemek yersiniz” ifadelerini kullandı.