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Bodrum Belediyesi, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenliyor

Bodrum Belediyesi, afet bölgesinden kente gelen depremzede ailelerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:13
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Bodrum Belediyesi, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenliyor

Bodrum Belediyesi, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenliyor
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ANKA'da yer alan haberde, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür A.Ş. iş birliğiyle, uzman psikolog ve sosyologlar eşliğinde depremzede çocuklara yönelik sinema ve tiyatro gösterimleri ile müze gezisi düzenlendi. 

ÜÇ GÜN BOYUNCA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ 
Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm Birimi ekipleri ile Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. ortaklığında, 76 çocuk ilk olarak Oasis Cinemarine Sinema Salonu’nda ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı çizgi film gösterimini izledi. Üç gün süren etkinliklerin ikinci gününde Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Harikalar Mutfağı’ isimli tiyatro oyununu icra etti. Konakladıkları otellerden servis araçları ile alınan 83 çocuk, oyunu ilgiyle izledi. Tiyatro sonrasında çocuklara çeşitli ikramlar yapılarak, hediyeler dağıtıldı. Programın son gününde ise Bodrum Deniz Müzesi’nde ‘Müze Sepette Atölyesi’ yapıldı. Etkinliğe anneleriyle katılan çocuklar, müzede Bodrum’un geleneksel sepetlerini yaptı. Deniz Müzesi personeli eşliğinde müzeyi gezen çocuklara müze hakkında bilgi verildi.

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