Bodrum FK'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma

Bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK’nın yeni sezon forması tanıtıldı.

Bodrum FK Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tasarladığı formanın göğüs bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkardı.

Forma tanıtımı için Atatürk klibi hazırlayan Bodrum FK formayı sosyal medya hesaplarından, "Göğsümüzüde bir çift mavi"Göğsümüzüde bir çift mavi göz, izindeyiz Atam söz" mesajıyla paylaştı.

Yeşil-beyazlıların yeni forması sosyal medya kullanıcıları tarafından alkış topladı.