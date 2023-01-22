﻿Ev sahibi evin salonuna bunu yaptı. 'Bir cezaevi koğuşundaymışız gibi'

'YEMEK YAPMAK İÇİN MUTFAĞA YÖNELDİĞİMDE APARTMANDAKİLERLE KARŞILAŞIYORUM'Daire sakini kadın, 'Burası tam olarak evimin ortasında bulunan salondu, şu anda mutfağım da bu alanda bulunuyor. Yemek yapmak için mutfağıma gittiğimde, çoğu zaman apartmana giriş yapanlarla karşılaşıyor, göz göze geliyorum. Mutfağım bir tarafta kaldı, evim bir tarafta kaldı. Mağduriyetimize rağmen bizim için bile komik bir olay. Kiracı olduğumuz için bir şey de diyemiyoruz. Eve mecbur durumdayız, dilimiz dönmüyor. Düzeltileceğini söylüyorlar ama nasıl olacağını bilmiyoruz. Herhalde binayı komple yıkıp yeniden yapacaklar. Yoksa, bu apartmana nasıl bir yeni giriş kısmı yapılır bilemiyoruz' diye konuştu.