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Bu yıl 20 yeni cezaevi açılacak. Haydi gözünüz aydın... Panik yapmayın herkese yer var

AKP iktidarı ise yeni cezaevleri açma planı yaptığını açıkladı. Bu yıl açılacak 20 kurumla birlikte toplam cezaevi sayısının 419’a yükseleceği ifade edildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:37
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Bu yıl 20 yeni cezaevi açılacak

Bu yıl 20 yeni cezaevi açılacak. Haydi gözünüz aydın... Panik yapmayın herkese yer var
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AKP döneminde Türkiye’de en fazla açılan kurumların başında cezaevleri yer aldı. Türkiye’de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 399 ceza infaz kurumu yer aldı. Bu kurumların kapasitesinin ise 289 bin 974 olduğu ortaya çıktı. 

Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılı performans programı verileri, yeni cezaevlerinin yolda olduğunu açığa çıkardı. 2022 yılında 22 cezaevi açıldı. 2023 yılında 20 ceza infaz kurumu daha açılacak. Toplam cezaevi sayısı ise 419’a yükselecek.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında hükümlü sayısı 34 bin 808 ve yine aynı tarihlerde tutuklu sayısı 24 bin 621 idi. Toplam 59 bin 429 kişi cezaevindeydi. 2006 yılından bu yana iktidar toplam 269 adet yeni ceza infaz kurumu açarak 216 bin 607 kişilik kapasite artırımına gitti.

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özkurtcu
31.01.2023 13:31
konforunuda kendilerine göre yapsınlarda sonradan pişman yemesinler! keser döner sap döner?????  
 
Ramiz Ağa
31.01.2023 13:03
Sandıktan sonra çok lazım olur  
 
Cemil
31.01.2023 12:56
Ülke insanının neredeyse 2/10 terörist damgası yedi... ayrıca bakarsın 14 mayıs sonrası lazım olur.. Etme bulma dünyası...  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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