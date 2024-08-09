Bodrum Stadı'nın son hali görüntülendi

Yeşil - Beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kriterlerine göre stadı ışıklandırarak, resmi olarak maçlarını burada oynayacağını kesinleştirdi.

Bodrum FK resmi internet sitesinden "Yeni sezona hazırız" mesajıyla stadın son halini paylaştı.

Ayrıca, TFF'nin mevzuatına uygun olarak kale arkası ile tribünler arasındaki mesafeyi genişleten Muğla temsilcisi, geçen sezonun ardından yaptığı çalışmalarla pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçıyla taraftarlarını evinde ağırlayacak.

TFF yetkililerinin oluşturduğu bir heyetin dün stadın son halini inceleyerek onay verdiği öğrenildi. Bodrum FK yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın yoğun çabalarıyla stat kısa sürede hazır hale getirildi.

Yönetim bazı tepkiler alsa da, taraftarlar maçların Bodrum'da oynanacak olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanacak olmasını sevinçle karşıladı.

Ege'yi Göztepe ile birlikte Süper Lig'de temsil edecek olan Bodrum FK, yeni sezon öncesi son sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılarda kampta sakatlanan 20 yaşındaki Mustafa Erdilman ameliyat oldu.

İŞTE STADIN SON HALİ: