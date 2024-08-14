Bodrum yeni golcüsünü açıkladı. 3 yıllık imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum yeni golcüsünü açıkladı. 3 yıllık imza attı

Sipay Bodrum FK, Rumen forvet George Puscas’ı transfer etti.

Süper Lig’de ilk kez sahne alan Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki deneyimli forvet George Puscas’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da forma giyen Rumen futbolcu George Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Puscas’ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Bari’de 15 maçta 4 gol attığı ve Romanya milli takımında çıktığı 44 maçta 11 gol kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

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