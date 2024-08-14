Bodrum yeni golcüsünü açıkladı. 3 yıllık imza attı

Süper Lig’de ilk kez sahne alan Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki deneyimli forvet George Puscas’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’da forma giyen Rumen futbolcu George Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Puscas’ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Bari’de 15 maçta 4 gol attığı ve Romanya milli takımında çıktığı 44 maçta 11 gol kaydettiği bilgisi paylaşıldı.