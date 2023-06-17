Bodrum'da 531 firma kesilen cezayı dinlemedi

Bodrum'da inşaat yasağını dinleyen yok. 15 Mayıs'ta başlayan yasağa ve 531 firma hakkında kesilen cezaya rağmen inşaatler son sürat devam ediyor. Belediye ekipleri ancak Kabahatlar konunu gereği 1295 lira ceza kesebiliyor. Ceza bu kadar olunca kimse yasağı dinlemiyor.

Bodrum'da 531 firma kesilen cezayı dinlemedi

Türk Turizminin en bilindik markası olan Bodrum şantiye gibi...Yaz geldi bölgede inşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor. Ceza kesiliyor ama o cezalar devede kulak kaldığı için firmalar inşaatlara yasağa rağmen sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına rağmen bazı şantiyelerde çalışmalar devam ediyor. Yasağın başladığı günden beri 531 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira ceza kesildi.

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, 'Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına' yönelik yasaklar kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs'ta gönderdiği yazıyla Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan 'Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını' istedi. Yasağın başladığı ilk günden beri yapılan denetimlerde, 531 firmaya işlem yapılarak Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL ceza uyguladı.

Cezalara ve yasağa rağmen başta Yalıkavak olmak üzere Gümüşlük, Akyarlar ve Turgutreis gibi mahallelerde inşaat çalışmalarının sürdüğü ve özellikle bu alanlarda firmaların, beton dökmenin yanı sıra gürültü kirliliğine sebep olan iş makineleriyle çalışmalar yürüttüğü görüldü. (DHA)

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