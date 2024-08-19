Bodrum’da düğün dehşeti: 13 yaralı, 4 tutuklu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da düğün dehşeti: 13 yaralı, 4 tutuklu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.Ç., eşinin bulunduğu masaya diğer misafirlerin bakması üzerine büyük bir kısmı erkeklerden oluşan grupla tartışmaya başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç., karşı tarafla kavgaya tutuştu, kavga sırasında bıçak, şişe ve sandalyeler kullanılarak taraflar birbirine saldırdı.

13 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kavgada, Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kaynanası N.I., damat M.B., gelin B.U. ve diğer davetliler M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ile H.C.K. yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, tedavileri sonrası 13 kişi taburcu edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve Y.Ç.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kavga anı düğün salonundaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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