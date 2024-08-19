Davetliler birbirine girdi, düğün salonu ringe döndü. Gelin damat dahil 13 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Davetliler birbirine girdi, düğün salonu ringe döndü. Gelin damat dahil 13 kişi yaralandı

Muğla'da davetli aileler arasında meydana gelen bıçaklı sandalyeli kavgada gelin ve damat dahil 13 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana gelen olayda ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile başka masada oturan grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine bıçak, şişe ve sandalyelerle saldırdı. Kavgada Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kayınvalidesi N.I., damat M.B. ile gelin B.U. ile M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ve H.C.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve yaşı küçük Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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