Bodrum'da feci kaza: Motosikletli genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bodrum'da feci kaza: Motosikletli genç kız hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu hayatını kaybetti. 1 kişinin de ağır yaralandığı kazada, motosiklete çarpan araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Muğla’da, Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden araç, Yakaköy’de karşı istikametten gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrildi. Araç ise yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra duvara çarparak durabildi.

İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette arkada bulunan yaralı C.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

1.36 promil alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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