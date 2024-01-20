Bodrum'da feci kaza: Motosikletli genç kız hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu hayatını kaybetti. 1 kişinin de ağır yaralandığı kazada, motosiklete çarpan araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.