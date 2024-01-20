Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu

Kaynak: İHA
Çanakkale'de feci kaza. Motosiklet sürücü, arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savruldu
Çanakkale’de motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücü, arkasındaki arkadaşı ve çarptığı yaya metrelerce savrularak yaralandı.

Çanakkale Bayramiç’’te korkunç kaza yaşandı. 27 yaşındaki Timurhan T. Yönetimindeki motosiklet sürücüsü karşıdan karşıaya geçlen 56 yaşındaki Gönül E.'ye çarptı.

Kazada sürücü ve arkadaki arkadaşı ve aynı zamanda çarptığı yaya metrelerce savruldu.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen 3 kişiden 2’si ağır yaralandı.

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Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Durumu ağır olan Timurhan T. ve Gönül E. , Çanakkale'de ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Kaza sırasında motosikletin arkasında bulunan Ahmet C.'nin hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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