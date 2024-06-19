Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

Kaynak: DHA
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu bir otomobil, oluşan çukura düştü.

Ekipler, otomobili kurtarırken, bölgede onarım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, bölgede 16 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki Güney isale hattında, bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle seyir halindeki bir otomobil çukura düştü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi ve otomobil kurtarıldı. Bölgede ekipler tarafından onarım çalışmaları başlatılırken, vatandaşlara 16 saatlik su kesintisi olacağı duyuruldu.

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