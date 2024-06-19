Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine yaptığı hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferans aracılığıyla katılarak bir konuşma yaptı.

İsrail devletinin kuruluş tarihi olan 1948'den bu güne ilk kez İsrail'in kuzeyindeki İsraillilerin bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını ve İsrail'in orada güvenlik kemeri inşa etmek zorunda kaldığını anlatan Nasrallah, Lübnan cephesinin en açık kanıtlarından birisinin İsrailli liderler ve yerleşimlerden duydukları isyan çığlıkları olduğunu vurguladı.

İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığına dikkat çeken Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda GKRY'ye ait havalimanı ve askeri üssleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar elde ettiklerini duyurdu.

Nasrallah, GKRY'nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması durumunda Hizbullah'ın "GKRY"yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve tutumunu ona göre sergileyeceği tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN KUZEYİNE SALDIRI PLANI MASADA

Hizbullah'ın savaşmaya niyeti olmamasına karşın İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini belirtti.

İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumu hakkında da açıklamalar yapan Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı bulunuyor ." dedi.

YENİ SİLAHLAR ELDE ETTİK

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, bu güne kadar ellerine yeni silahların geçtiğini ve daha önce çatışmalarda bunları kullanmadıklarını ancak aşamalı bir şekilde söz konusu silahı kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yeni silahların türü ve nasıl temin ettiklerine dair bilgi vermeyen Nasrallah, Lübnan'da bazı insansız hava aracı ve füzelerin de imalatına başladıkları bilgisini aktardı.

Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini anımsatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekûn savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını vurguladı.

Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle iletişime geçtiğini ancak onlara yeterli asker güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.