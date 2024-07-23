Bodrum'da metan gazı faciası: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Bodrum'da metan gazı faciası: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, terfi merkezinde temizlik çalışması sırasında metan gazından etkilenen bir işçi bayılarak yaşamını yitirdi, iki işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Turgutreis Mahallesi’nde faaliyete geçme aşamasındaki terfi merkezinde meydana geldi. Yüklenici firma tarafından yapılan temizlik çalışması esnasında metan gazından etkilenen Mehmet Nuri Baştuğ (38), bayılıp birkaç basamak aşağı düştü.

Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra Baştuğ'un cansız bedenine ulaşıldı.

Temizlik çalışması sırasında metan gazından hafif şekilde etkilenen A.A. ve R.K. isimli iki işçi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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