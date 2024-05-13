Bodrum'da motosiklet kaza anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da motosiklet kaza anı kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobil ile çarpışan bir motosikletin kaza anı, motosikletin aksiyon kamerasına yansıdı.

Turgutreis-Bodrum karayolunda seyir halinde olan Baran M. yönetimindeki motosiklet, önündeki araçları solladıktan sonra Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden bir minibüsü de sollamaya çalıştı.

Bu sırada, motosiklet minibüsün sağından sol şeride geçen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet devrildi ve sürücü Baran M. metrelerce savrularak yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün ayağının kırıldığı belirtildi.

Kaza anı ise motosikletin arkasına takılı olan aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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