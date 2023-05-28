Bodrum’da oyunu kullanan denize akın etti

Muğla Bodrum’da oyunu kullanan seçmenler daha sonra denize girerek serinledi.

Bodrum’da oyunu kullanan denize akın etti

İHA’nın haberine göre, Bodrum'da Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimleri için 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti.

Öğle saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar seçim heyecanını denize girerek giderdi.

Özellikle halk plajları doldu taştı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girip serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

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