Bodrum’da su krizi: Planlı kesintiler kapıda!

Düzenleme: Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarındaki sorunlar nedeniyle planlı su kesintilerine geçileceği duyuruldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

bodrumda-su-krizi-planli-kesintiler-kapida-yenicag-4.jpg

Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.

bodrumda-su-krizi-planli-kesintiler-kapida-yenicag-3.jpg

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik ise Bodrum'da yaz aylarından itibaren plansız kesintilerin sürekli yaşandığını belirtti.

bodrumda-su-krizi-planli-kesintiler-kapida-yenicag-2.jpg

Bunların büyük bir kısmının işletmeden kaynaklı sorunlardan ileri geldiğini kaydeden Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz." diye konuştu.

bodrumda-su-krizi-planli-kesintiler-kapida-yenicag-1.jpg

Özçelik, 15-20 milyon metreküp civarında bir kayıp kaçak söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

bodrumda-su-krizi-planli-kesintiler-kapida-yenicag-1.jpeg

Su seviyesinin azaldığı Mumcular Barajı dron ile görüntülendi.

