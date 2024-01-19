Bodrum'da yunus karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Yahşi Mahallesi Kargı Koyu’na yetişkin bir yunus vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpeklerin yunusun başına toplanmasıyla durumun farkına vardı.

Yunusun canlı olduğunu fark eden vatandaşlar, yunusu denize çekti ancak yunus yeniden karaya doğru çıkmaya başladı. Yunus kendisini karaya vurduğu sırada kayalıklara çarptı ve yaralandı.

İhbarlar sonrası Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yunusu kurtarabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Açığa doğru çekilen yunus, tekrar kendisini karaya vurdu.

Suya bırakılan yunusun sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir yere gömüleceği aktarıldı.