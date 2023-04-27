Bodrum'da zehirlenen köpek öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zehirlenmiş olarak bulunup, tedavisi için veterinere götürülmek istenen köpek yolda öldü. Hayvanseverler köpeği zehirleyen kişi ya da kişilerin tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

Bodrum'da zehirlenen köpek öldü

DHA’nın haberine göre, Dereköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tasmalı bir köpeğin ağzından köpük geldiğini fark eden hayvanseverler, tedavisi için kamyonete alıp veterinere götürmek üzere yola çıktı. Ancak, köpek veterinere ulaşamadan yolda öldü. Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı İnci Kutay, "Dereköy'de yol kenarına atılan zehirle bir köpek öldürüldü. Zehirlendiği fark edildiğinde, veteriner kliniğine götürüldü ise de yolda hayatını kaybetti. Boynunda siyah renkli bir tasma mevcut. Şayet sahibi varsa, bedeni Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi, oradan alabilir" dedi.

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