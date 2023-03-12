12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrumspor Çaykur Rize maçında müthiş geri dönüş

Bodrumspor Çaykur Rize maçında müthiş geri dönüş

Çaykur Rizespor, Bodrumspon deplasmanında kritik bir galibiyet aldı

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:22
Takip Et

Bodrumspor Çaykur Rizespor maçında 3 gol

Bodrumspor Çaykur Rize maçında müthiş geri dönüş
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bodrumspor, 59. dakikada Celal Dumanlı ile öne geçti.

Çaykur Rizespor son 5 dakikaya mağlup girdiği maçta peş peşe 2 golle kazandı. Golleri 85'te Benhur Keser, 90+6'da da Olawoyin attı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 89 Koray Kılınç), Cenk Şen (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem Çetinkaya (Dk. 79 Omar İmeri)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 62 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 68 Benhur Keser), Azubuike (Dk. 62 Ogün Özçiçek), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alper Potuk (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala

Goller: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur Keser, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bolasie, Dk. 52 Amilton, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Omar İmeri (Bodrumspor)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
2
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
4
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
5
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
6
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Enes Ünal'ın nefesi Lewandowski'nin ensesinde
﻿Enes Ünal'ın nefesi Lewandowski'nin ensesinde
﻿Enes Ünal'ın nefesi Lewandowski'nin ensesinde
﻿CHP'de Parti Meclisi toplandı
﻿CHP'de Parti Meclisi toplandı
﻿CHP'de Parti Meclisi toplandı
﻿Rüyada ısırgan görmek ne demek? Rüyada ısırgan görmek neye işaret
﻿Rüyada ısırgan görmek ne demek? Rüyada ısırgan görmek neye işaret
﻿Rüyada ısırgan görmek ne demek? Rüyada ısırgan görmek neye işaret
﻿Bülent Korkmaz'tan çarpıcı açıklama
﻿Bülent Korkmaz'tan çarpıcı açıklama
﻿Bülent Korkmaz'tan çarpıcı açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.