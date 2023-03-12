Bodrumspor Çaykur Rize maçında müthiş geri dönüş

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.
Bodrumspor, 59. dakikada Celal Dumanlı ile öne geçti.
Çaykur Rizespor son 5 dakikaya mağlup girdiği maçta peş peşe 2 golle kazandı. Golleri 85'te Benhur Keser, 90+6'da da Olawoyin attı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 89 Koray Kılınç), Cenk Şen (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem Çetinkaya (Dk. 79 Omar İmeri)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 62 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 68 Benhur Keser), Azubuike (Dk. 62 Ogün Özçiçek), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alper Potuk (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala
Goller: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur Keser, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bolasie, Dk. 52 Amilton, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Omar İmeri (Bodrumspor)