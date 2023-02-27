27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hani futbolda siyaset istemiyordunuz: İzmir Marşı’na bakın hangi tezahüratla karşılık verdiler

Hani futbolda siyaset istemiyordunuz: İzmir Marşı’na bakın hangi tezahüratla karşılık verdiler

Stadyumlardan yükselen ‘hükümet istifa’ tezahüratları çok tartışılırken, bazı kulüpler sert ifadelerle tribünlerde siyaset istemediklerini açıkladılar. Çaykur Rizespor da bu kervana katılırken geçmiş dönemde stadyumlarında yapılan siyasi tezahürat yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:26
Takip Et

Futbolda siyaset istemiyoruz diyenler bakın ne yaptı

Hani futbolda siyaset istemiyordunuz: İzmir Marşı’na bakın hangi tezahüratla karşılık verdiler
+
Aa
-

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerden yükselen ‘hükümet istifa’ protestoları gündemdeki yerini korurken birçok kulüpten stadyumlarında siyaset istemediklerine yönelik bildiri geldi.

Yayınlanan bildirilerden en serti Çaykur Rizespor’a aitti. Rizespor yönetimi yaptığı açıklamada tehdit ve hakarete varan ifadeler kullanarak "Tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir. Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir’’ açıklamasıyla büyük tepki topladı.

İZMİR MARŞI’NI SUSTURDULAR

Ancak geçmiş dönemde yayınlanan bir video Çaykur Rizespor yönetimine ‘o zaman neredeydiniz?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada, Beşiktaş tribünleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için İzmir Marşı’nı söylediği sırada Rizesporlu taraftarlar Beşiktaşlıları yuhalayarak susturmaya çalışmışlar ve ‘’Recep Tayyip Erdoğan’’ diye tempo tutmuşlardı. Bu videonun tekrar gündeme gelmesinden sonra özellikle Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar ‘‘hükümet ve Erdoğan lehine tezahürat yapmak siyasi olmuyor ama hükümet istifa denilince mi siyasi tezahürat oluyor’’ sorusunu sordular.

KASIMPAŞA TRİBÜNLERİ DE AYNISINI YAPMIŞTI

Benzer görüntüler Kasımpaşaspor tribünlerinden de gelmişti. İstanbul’da oynanan Kasımpaşaspor-Ankaragücü maçına gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı protestolara uğramış, protokolde onu görenler ‘Recep Tayyip Erdoğan’ tezahüratları yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
2
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
3
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
4
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
5
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
7
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.