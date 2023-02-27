Hani futbolda siyaset istemiyordunuz: İzmir Marşı’na bakın hangi tezahüratla karşılık verdiler

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerden yükselen ‘hükümet istifa’ protestoları gündemdeki yerini korurken birçok kulüpten stadyumlarında siyaset istemediklerine yönelik bildiri geldi.

Yayınlanan bildirilerden en serti Çaykur Rizespor’a aitti. Rizespor yönetimi yaptığı açıklamada tehdit ve hakarete varan ifadeler kullanarak "Tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir. Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir’’ açıklamasıyla büyük tepki topladı.

İZMİR MARŞI’NI SUSTURDULAR

Ancak geçmiş dönemde yayınlanan bir video Çaykur Rizespor yönetimine ‘o zaman neredeydiniz?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada, Beşiktaş tribünleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için İzmir Marşı’nı söylediği sırada Rizesporlu taraftarlar Beşiktaşlıları yuhalayarak susturmaya çalışmışlar ve ‘’Recep Tayyip Erdoğan’’ diye tempo tutmuşlardı. Bu videonun tekrar gündeme gelmesinden sonra özellikle Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar ‘‘hükümet ve Erdoğan lehine tezahürat yapmak siyasi olmuyor ama hükümet istifa denilince mi siyasi tezahürat oluyor’’ sorusunu sordular.

KASIMPAŞA TRİBÜNLERİ DE AYNISINI YAPMIŞTI

Benzer görüntüler Kasımpaşaspor tribünlerinden de gelmişti. İstanbul’da oynanan Kasımpaşaspor-Ankaragücü maçına gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı protestolara uğramış, protokolde onu görenler ‘Recep Tayyip Erdoğan’ tezahüratları yapmıştı.