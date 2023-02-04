Çaykur Rizespor'a Brezilyalı transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Amilton'un sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor forması giydiği belirtilerek, "Brezilyalı oyuncu Amilton Minervino, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Amilton'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.