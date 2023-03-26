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Bodrumspor Erzurumspor maçında 1 kırmızı 6 sarı kart

Bodrumspor Erzurumspor maçına hakem kararları damgasını vurdu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:04
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Bodrumspor Erzurumspor'la berabere kaldı

Bodrumspor Erzurumspor maçında 1 kırmızı 6 sarı kart
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bodrumspor, evinde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Kıran kırana geçen maçın 39. dakikasında Bodrumspor'dan Erkan Değişmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 6 kez de sarı kartını çıkardı.

Golsüz beraberlikle birlikte 7. sırada Bodrumspor puanını 42 yaptı. 13. sıradaki Erzurumspor ise puanını 25'e çıkardı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Koray Kılınç (Dk. 61 Hakan Özmert), Kenan Özer (Dk. 90+6 Mert Çayir), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 77 Omar Imeri), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Mohammed)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 69 Olanare), Eren Tozlu, Rosheuvel, Özgür Sert (Dk. 46 Shala), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak (Dk. 59 Ufuk Budak - Dk. 75 Bergdich), Alican Özfesli, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Kırmızı kart: Dk. 39 Erkan Değişmez (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Cengizhan Bayrak, Dk. 49 Shala, Dk. 67 Mustafa Yumlu, (Erzurumspor FK), Dk. 40 Erdem Çetinkaya, Dk. 44 Kenan Özer, Dk. 76 Onur Akbay (Bodrumspor)

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