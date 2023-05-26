Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti

Süper Lig'e yükselme yolunda oynanan play-off 1. turda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti

Bodrumspor, Play-off 1. turda Göztepe'yi konuk etti.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Bodrumspor'un golleri 16. dakikada Cenk Özer, 45+1'de İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve 90+9'da A. Umar ile geldi.

Göztepe'nin tek golünü 86. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Bu sonuçla Bodrumspor, Göztepe'yi saf dışı bırakarak bir ust tura çıktı.

Bodrumspor, Sakaryaspor ve Eyüpspor'un galibiyle finalde Pendikspor'un rakibi olmak için mücadele edecek.

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