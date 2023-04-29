Bodrumspor pes etmiyor

Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Bodrumspor Play-off hedefinden vazgeçmedi.

Bodrumspor pes etmiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Gençlerbirliği maçı sonrası umutlu konuştu.
Taşdemir çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını, maçın ilk yarısının kafa kafaya geçtiğini belirterek, "İkinci yarı mağlup duruma düştükten sonra çok erken reaksiyon verip beraberliği yakaladık ama sonrasında bizim takımımıza hiç yakışmayan bir gol yedik maalesef.

O golle de oyunu tamamen rakip takımın eline bıraktık. Onların da vakit geçirmesiyle maçı maalesef mağlup bitirdik" ifadelerini kullandı..
3 MAÇ KALDI
Sezon başından beri çok önemli puanlar aldıklarını, çok daha farklı bütçeli takımları geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, "Üç maç kaldı inşallah bu üç maçta da bugün yapamadıklarımızı yapıp sezon başından beri ettiğimiz mücadelenin hakkını alıp inşallah play-off ile sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

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