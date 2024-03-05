Bodrum’u fırtına vurdu. Tekneler karaya savruldu ağaçlar devrildi

Kaynak: DHA / İHA
Bodrum’u fırtına vurdu. Tekneler karaya savruldu ağaçlar devrildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreyi aşan fırtına ile gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amatör balıkçı teknesinin karaya vurduğu ilçede dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Ağaçlar devrildi caddeler göle döndü.

Meteoroloji, Muğla için turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış, Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı. Saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaya vuran sert dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgeden bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, dallar kırıldı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, debisi yükselen derelerden akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi.

Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Bodrum - Turgutreis Karayolu’nda sel sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

MUĞLA için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı, Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla için yarından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; yarın Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan yarın yapılması planlanan Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

bodrumda-kuvvetli-firtina-dalgalarin-boyu-3-metreyi-asti-6422-dhaphoto5.jpg

bodrumda-kuvvetli-firtina-dalgalarin-boyu-3-metreyi-asti-6422-dhaphoto4.jpg

ffffff.jpg

bodrumda-kuvvetli-firtina-dalgalarin-boyu-3-metreyi-asti-6422-dhaphoto3.jpg

bodrumda-kuvvetli-firtina-dalgalarin-boyu-3-metreyi-asti-6422-dhaphoto1.jpg

aw155544-05.jpg

aw155544-04.jpg

aw155544-03.jpg

aw155544-01.jpg

aw155544-02.jpg

Son Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı Yerel Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu Video
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı Spor
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon Gündem
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür Gündem
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya Spor
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya