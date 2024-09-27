Boeing'e dikkat çeken güvenlik uyarısı

Kaynak: AA
Boeing'e dikkat çeken güvenlik uyarısı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan Boeing'e yeni "acil güvenlik tavsiyeleri" geldi. ABD Uyubay Ulaşım Güvenlik Kurulu NTSB, Boeing 737 sınıfı uçaklar için yayınlanan acil güvenlik tavsiyelerinde uçuş kontrol sistemlerindeki sorunlarla ilgili uyarı yapıldı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 sınıfı" bazı uçaklar için yayımladığı "acil güvenlik tavsiyeleri" kapsamında Max serisi de dahil kritik uçuş kontrol sistemlerindeki sıkışma sorunlarında uygulamaların gözden geçirilmesi uyarısında bulundu.

NTSB'den yapılan açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Boeing'e yollanan raporda bazı "737 Max" ve "NG" uçaklarındaki kontrol sistemlerinin olası arıza durumlarında acil güvenlik tavsiyelerinin sunulduğu bildirildi.

Boeing'in 737 uçuş kılavuzunda kontrol dümeninde sıkışma olması halinde pilotlara "maksimum güç kullanarak" sıkışıklığı gidermeleri talimatının verildiğine işaret edilen açıklamada, "NTSB, iniş veya kalkış sırasında uygulanan bu miktardaki kuvvetin, dümen pedallarına büyük bir baskı uyguladığı ve istemeden kontrol kaybına veya pistten sapmaya neden olabileceği endişesini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Boeing'den kontrol sistemlerindeki sıkışma sorununa farklı alternatif bulunarak pilotların bu yönde ikaz edilmesi ve eğitilmesinin gerektiği konusunda uyarı yapıldığı kaydedildi.

NTSB'nin "acil güvenlik tavsiyeleri"ne ilişkin açıklama yapan FAA da durumu yakından takip ettiğini belirterek, "NTSB'nin geçici tavsiyelerine dayanarak bir inceleme kurulu oluşturup sonraki adımları belirleyeceğini" duyurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 6 Şubat'ta "Boeing 737-8 Max" tipi uçakta iniş sırasında kontrol aksamlarından birindeki sıkışma sebebiyle NTSB tarafından başlatılan soruşturma üzerine hazırlanan raporda, benzer uçaklardan teste tabi tutulan kontrol sistemlerine ait aktüatörlerin (bir sistemi kontrol ve hareket ettiren elemanlar) soğuk ve nemli ortamlardaki işlevselliğinde "önemli ölçüde düşüş" tespit edildiği açıklanmıştı.

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