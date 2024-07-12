Boğarak öldürdüğü kadının cesedini 6 parçaya bölmüş. İstanbul’da korkunç cinayet

Kaynak: İHA
Boğarak öldürdüğü kadının cesedini 6 parçaya bölmüş. İstanbul’da korkunç cinayet

İstanbul Beylikdüzü’nde korkunç bir cinayet işlendi. 20 gündür kayıp olan genç kadının öldürüldükten sonra 6 parçaya ayırarak bir inşaata attığı öğrenildi. Cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 20 gündür kayıp olan E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri evlere temizlik yapmak için giden 23 yaşındaki kadının internet uygulaması üzerinden gittiği adresi tespit etti. Polis ekipleri evde oturan F.D. adlı kişiyi takibe aldı.

Polis ekipleri kayıp kadını arama çalışmalarını sürdürürken Beylikdüzü’nde bir inşaata kadın cesedi bulunduğuna yönelik bir ihbar geldi. İnşaatın kuyusunda bulunan cesedin 6 parçaya ayrıldığı öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimler serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

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