Boğaz köprüsüne tren geliyor. Seçim yaklaşınca müjdeyi verdiler

Kaynak: AA / DHA
Boğaz köprüsüne tren geliyor. Seçim yaklaşınca müjdeyi verdiler
Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolu bağlantısı ihalesini bu sene yapacaklarını ve projenin 2028 yılında hayata geçeceğini duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü, tünel projeleri ile yapımı devam eden metro hatlarına ilişkin bilgi verdi.

"Kalkınma Yolu" projesine değinen Bakan Uraloğlu, 26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolu bağlantısının ihalesini bu sene yapacaklarını ve projenin 2028 yılında hayata geçeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028'de de hayata geçirmiş oluruz." dedi.

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