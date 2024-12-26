Boğazda makine arızası yapan tanker Ahırkapı açıklarına çekildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arıza yaşayan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı; kılavuz kaptan ile kurtarma römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

14.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili harekete geçen römorkörler halat vererek tankeri emniyete aldı.

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği de çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Tanker daha sonra Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından yedeklenerek Ahırkapı açıklarına çekildi.

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