Boğaziçi'nin tavizsiz hocası Cem Say görevine iade edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum yönetimi tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan ‘paraşüt’ atamalara karşı yasal süreç başlatması sebebiyle, hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Cem Say, açtığı göreve geri iade davasını kazanarak mahkeme kararıyla görevine geri döndü.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Say, kararın Boğaziçi yönetimine göre bile absürt kaçan bir karar olduğunu, konu hakkındaki yönetmeliğin açık olduğunu ifade etti.

“ACAYİP DERECEDE HUKUKSUZ BİR DURUM”

Boğaziçi yönetiminin genel olarak hukuksuz işler yaptığını dile getiren Say, görevden alınmasının acayip derecede hukuksuz bir durum olduğunu ifade etti.

Say, kararı gören hukuk profesörlerinin, seçimle gelinen tek akademik makamın anabilim dalı başkanlığı olduğunu dile getirdiklerini ve böyle bir şey olamaz, yönetmelikte apaçık yazan bir şey ifadelerini kullandıklarını dile getirdi.

“YÖNETMELİK ÇOK AÇIK”

Konu hakkındaki yönetmeliğin çok açık olduğunu dile getiren Say, Anabilim dalındaki hocaların seçim yaptığını ve sonrasında dekanın seçilen akademisyenin atamasını yaptığını belirtti.

Say, dekanın takdir hakkı olmadığını ve seçimden sonra da keyfi olarak görevden alma hakkının da bulunmadığını söylerken görevden alma işleminin yapılabilmesi için suçun kanıtlanmış, belgelenmiş olması gerektiğini söyledi.

“PARAŞÜT ATAMALARA KARŞI DAVA HAKKINI KULLANDIĞIM İÇİN BÖYLE BİR SÜREÇ BAŞLATILDI”

Kendisi için böyle bir durumun olmadığını anımsatan Say, ‘paraşüt sistemiyle’ yapılan atamalara karşı dava hakkının kullandığı için kendisine karşı böyle bir süreç başlatıldığını ifade etti.

“MAHKEME KARARI HUKUK DIŞI BULDU”

Say, yaptığının suç olmaması sebebiyle mahkemenin hakkında verilen kararı hukuk dışı bulduğunu ve beklemesinde sakınca olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirterek sözlerini sonlandırdı.