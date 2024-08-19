Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Değirmenağzı MTA Plajı'nda serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki B.Ç., 60 yaşındaki N.U., 16 yaşındaki N.Ç. ve 14 yaşındaki M.Ç., boğulma tehlikesi atlattı. Olayın ardından bölgeye sağlık, sahil güvenlik, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri hızla sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan dört kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. N.U. ve M.Ç.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçirenlerin mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenildi.