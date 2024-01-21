Boğulmak üzere olan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gümüşhane Oltanbey Mahallesi muhtarı Emir Osman Yılmaz, Harşit Çayı’ndan gelen sesler üzerine, çayı kontrol ettiği esnada yavru bir kedinin suyun içerisinde boğulmak üzere olduğunu gördü. Mahalle muhtarının üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğuk havada donmak üzere olan kediyi kurtarmak için merdivenle Harşit Çayı’na indi. Yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, soğuktan etkilenen yavru kediyi aracıyla bir süre gezdiren ve ısınmasını sağlayan muhtar Yılmaz, daha sonra kediyi besleyerek sokağa geri bıraktı.

Ekipler yavru kediyle selfie çekmeyi ihmal etmedi.