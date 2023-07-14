Boğulmak üzere olanlara ne yapılmalı

Yaz ayları ile birlikte suda boğulmalarda artış oluyor. Denizde, havuzda veya yüzme amacı taşımayan bir su kanalında dahi boğulma vakalsı ile karşılaşılıyor. Boğulan birini kurtarırken hayatınızdan olabilirsiniz…

DOĞRU MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?



Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Eskin, boğulma vakalarına doğru müdahalenin nasıl olması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Suda boğulmakta olan bir kimsede ilk anda akciğerlere su gitmemektedir. Önce az miktarda suyun boğaz alt kısmı teması ile bu bölgede kasılma gerçekleşir. Böylece akciğerlere suyun gitmesi engellenir. Ancak nefes de alınamaz. Devamında bilincin kaybolmasıyla birlikte boğaz alt kısmı gevşer ve akciğerlere su girer. Bu aşamadan sonra ölüm oluşur.

Tatlı sudaki boğulmalarda; akciğer ve alveollere giren su hızla kana geçer. Kan dilüe (seyrelir) olur. Eritrositler (Alyuvar) parçalanır. Ayrıca akciğer alveollerinde de parçalanma olur. Tuzlu suda ise hızla kandan alveol içine sıvı geçer. Alveoller dolar. Akciğer ödemi oluşur. Bunun sonucunda kan oksijenlenmesi bozulur. Bu yüzden suda boğulma atlatan kişi genel durumu iyi olsa dahi, akciğerine su kaçmış olabileceğinden ve doku zararı sebebiyle derhal hastaneye gönderilmelidir"



İLK YARDIM NEREDE YAPILMALI



İlk yardım hemen orda yani suda yapılmalıdır. Ancak tecrübe ya da donanım yok ise hasta kıyıya çıkarıldıktan sonra ilk yardıma başlanmalıdır. Boğulanın önce bilinci kontrol edilmeli, ardından solunumu değerlendirilmelidir. Bilinci kapalı ve suda yüz üstü yatan kişi derhal ters çevrilmelidir.

Kişi sudan çıkarıldıktan sonra bilinci yerinde ise ve solunum güçlüğü yok ise sakinleştirilip ısıtılır.

Baygın olmakla beraber solunum var ise hasta yan yatırılır. Bu sayede yuttuğu su ya da akciğere kaçan su dışarı çıkar.

Bilinci yok, solunum yok ise derhal CPR' a (temel yaşam desteği) başlanmalıdır.

Boğulmalarda ilk yardımın temel amacı akciğere hava girmesini sağlamaktır. CPR işlemine acil yardım gelene kadar devam edilmelidir.