Boğulmak üzere olanlara ne yapılmalı

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Eskin, boğulma vakalarına doğru müdahalenin nasıl olması gerektiğini anlattı ve genellikle yapılan hatalar konusunda uyarılar yaptı. İşte o uyarılar…

Boğulmak üzere olanlara ne yapılmalı

Yaz ayları ile birlikte suda boğulmalarda artış oluyor. Denizde, havuzda veya yüzme amacı taşımayan bir su kanalında dahi boğulma vakalsı ile karşılaşılıyor. Boğulan birini kurtarırken hayatınızdan olabilirsiniz…

DOĞRU MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?


Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Eskin, boğulma vakalarına doğru müdahalenin nasıl olması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Suda boğulmakta olan bir kimsede ilk anda akciğerlere su gitmemektedir. Önce az miktarda suyun boğaz alt kısmı teması ile bu bölgede kasılma gerçekleşir. Böylece akciğerlere suyun gitmesi engellenir. Ancak nefes de alınamaz. Devamında bilincin kaybolmasıyla birlikte boğaz alt kısmı gevşer ve akciğerlere su girer. Bu aşamadan sonra ölüm oluşur.
Tatlı sudaki boğulmalarda; akciğer ve alveollere giren su hızla kana geçer. Kan dilüe (seyrelir) olur. Eritrositler (Alyuvar) parçalanır. Ayrıca akciğer alveollerinde de parçalanma olur. Tuzlu suda ise hızla kandan alveol içine sıvı geçer. Alveoller dolar. Akciğer ödemi oluşur. Bunun sonucunda kan oksijenlenmesi bozulur. Bu yüzden suda boğulma atlatan kişi genel durumu iyi olsa dahi, akciğerine su kaçmış olabileceğinden ve doku zararı sebebiyle derhal hastaneye gönderilmelidir"

İLK YARDIM NEREDE YAPILMALI

İlk yardım hemen orda yani suda yapılmalıdır. Ancak tecrübe ya da donanım yok ise hasta kıyıya çıkarıldıktan sonra ilk yardıma başlanmalıdır. Boğulanın önce bilinci kontrol edilmeli, ardından solunumu değerlendirilmelidir. Bilinci kapalı ve suda yüz üstü yatan kişi derhal ters çevrilmelidir.

Kişi sudan çıkarıldıktan sonra bilinci yerinde ise ve solunum güçlüğü yok ise sakinleştirilip ısıtılır.
Baygın olmakla beraber solunum var ise hasta yan yatırılır. Bu sayede yuttuğu su ya da akciğere kaçan su dışarı çıkar.
Bilinci yok, solunum yok ise derhal CPR' a (temel yaşam desteği) başlanmalıdır.
Boğulmalarda ilk yardımın temel amacı akciğere hava girmesini sağlamaktır. CPR işlemine acil yardım gelene kadar devam edilmelidir.

Öne Çıkanlar
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Erdoğan muhalefeti de mi yönetiyor?
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Son Haberler
Aydın’da zincirleme kaza Güncel
Aydın’da zincirleme kaza
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi? Ekonomi
Bahçeli'nin maaş zammı talebini iktidardan kim engelledi?
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı
İzmir’de orman yangını Güncel
İzmir’de orman yangını
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı Güncel
Yozgat'ta firari dolandırıcılık hükümlüsü suçüstü yakalandı
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif Spor
Arabistan'dan Mertens'e dev teklif
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar Spor
Arda Güler'i Madrid sokaklarında yakaladılar