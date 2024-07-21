Boğulmaktan son anda kurtuldu

Akçakoca ilçesinde bir kişi, şiddetli lodosun etkisiyle dalgalı denizde serinlemek isterken dip akıntısına kapıldı ve son anda cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca sahilinde meydana geldi. Cankurtaranlar, yardım çığlıklarını duyarak hızla olay yerine gidip jet ski ile sürüklenen kişiyi sahile getirdi.

Baygın halde bulunan şahsa yapılan müdahalenin ardından kendine geldiği bildirildi. Cankurtaranlar, yaşanan bu olayın ardından denizin dalgalı olduğu dönemlerde dikkatli olunması gerektiğini ve güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.