27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kanal İstanbul’un imar planları sessiz sedasız iptal edildi. Bölgeyi su böreği gibi yiyeceklerdi

Kanal İstanbul’un imar planları sessiz sedasız iptal edildi. Bölgeyi su böreği gibi yiyeceklerdi

Kanal İstanbul’un 1, 2 ve 3. etabına ait hazırlanan bazı planlarının sessiz sedasız iptal edildiği ortaya çıktı. Bakan Kurum ise iddiaları yalanlarken sadece bir imar değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 09:37
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:33
Takip Et

Bölgeyi su böreği gibi yiyeceklerdi. Kanal İstanbul’un imar planları sessiz sedasız iptal edildi

Kanal İstanbul’un imar planları sessiz sedasız iptal edildi. Bölgeyi su böreği gibi yiyeceklerdi
+
Aa
-

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre; Kanal İstanbul projesinin 1, 2 ve 3. etabına ait hazırlanan planlardaki mülk sahiplerine, projenin içinde bulunan arazilerinin yerine değersiz araziler verilmişti.

Tapu sahipleri 'emsal olarak verilen yerlerin parseli yönünden hukuka aykırı olduğu, uygulama sonrası çok uzaktan yer verildiğini' ileri sürerek konuyu İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme ise 19 Ağustos 2022’de davacılara gönderdiği karar yazısında Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

2022/1305 karar numarası ile mülk sahiplerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2022 tarih ve E.4178254 sayılı ‘Olur’u ile de dava konusu işlemin kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu haliyle dava konusu taşınmaza yönelik imar uygulaması işleminin iptal edilmesi nedeniyle işbu dava hakkında konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

İptal iddialarını yalanlayan Bakan Kurum ise Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Huseyin
27.08.2022 12:07
AKP artık kendi ayağına sıkmaya başladı  
 
Sedat
27.08.2022 11:44
melih gökçeğin ankapark projesinin devasa ve bir farklı haliyle rant projesi yapılacaktı. Kılıçtaroğlu rest çekti konu kapandı çünkü 8-9 ay içinde seçim olur ve iktidar değişir. Türkiye kazandı.  
 
Ramiz Ağa
27.08.2022 10:26
Tayyip ne dedi -"beni bırakmayın daha çok rant kapısı projem var"bozmayın adamın dumenini  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.