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Kanal İstanbul’da gizlenen harcama. Maliyeti 15’ten 20 milyar dolara yükselmişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanların karşı çıktığı Kanal İstanbul için kurduğu daire başkanlığında ‘alanında uzman’ 14 kişinin görev yaptığını açıkladı. Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı harcama ise gizlendi. Bakan Karaismailoğlu, 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etmişti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:07
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Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı harcama gizlendi. Bakan Karaismailoğlu maliyeti 15’ten 20 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı

Kanal İstanbul’da gizlenen harcama. Maliyeti 15’ten 20 milyar dolara yükselmişti
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Uzmanların tüm itirazına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnadına yapacağız ve İstanbul güzelleşecek” dediği Kanal İstanbul projesi için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Rant projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için geçen yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı ne zaman kurulmuştur? Bu daire başkanlığında kaç personel görev yapmaktadır? Daire Başkanlığı’nın yıllık bütçesi ne kadardır?” sorularını yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise sorulara “Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı müstakil bir daire başkanlığı olmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez hizmet birimi olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir daire başkanlığıdır. Bütçesi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne dâhil olmakla birlikte alanında uzman 14 personel görev yapmaktadır” diye yanıt verdi.

Verilen yanıtta Kanal İstanbul Dairesi Başkanlığı’nın ne kadar harcama yaptığı açıklanmadı.

Öte yandan kısa bir süre önce de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesinin maliyetine dair bir açıklama yapmıştı. Bakan Karaismailoğlu, 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un bir cinayet projesi" olduğu vurgulayarak, Kanal İstanbul bölgesinde sadece 2011 ile 2019 yılları arasında 30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin el değiştirdiğini açıklamıştı.

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Nurettin GÜN
5.10.2022 13:59
Cumhurbaşkanım illada kanal İstanbul yapacam deyip ayak diretiyorsa Silivri de garipoğlu nun fabrikasının yanından kanal İstanbulu açsın daha mantıklı olur trafiğide dağıtmış olur inşallah yapılmaz.  
 
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