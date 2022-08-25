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Akşener'den net Kanal İstanbul mesajı: Siyasi ömürleri yetmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu. Akşener, “Siyasi ömürleri yetmeyecek inşallah.” dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 19:34
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 19:35
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Akşener'den net Kanal İstanbul mesajı: Siyasi ömürleri yetmeyecek

Akşener'den net Kanal İstanbul mesajı: Siyasi ömürleri yetmeyecek
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SEZGİN ÜSTÜN - İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki esnaf ziyareti ardından Sazlıbosna Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kanal İstanbul sebebi ile derdi olan bir köyde olduklarını belirten Akşener, "Bana İYİ Parti Genel Başkanı olarak düşen bir görev var. Sizlerin söylediklerinin peşinden yürümek ve sizin isteklerinizin yerine getirilmesini sağlamak" dedi.

Kanal İstanbul'un Türkiye'ye ve İstanbul'a hayır getirmeyeceğine inanan bir siyasi parti olduklarını kaydeden Akşener, "Vatandaşın istemediği bir işin yapılmasının doğru olmadığına inananlardanız. Siyasetçinin görevi vatandaşın sesi olmaktır, vatandaşın derdine çare üretmektir." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda "çökme" diye bir kavram olduğunu dile getiren Akşener, "Her yere çökülüyor. Herhalde buralarda çökülmeye değer çok şey olduğunu keşfettiler. Daha evvel bilmiyorlardı, şu sıra fark etmiş görünüyorlar. Ama çöktürmeyeceğiz çünkü çok az kaldı." şeklinde konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

"Ben Kanal İstanbul'la ilgili İYİ Parti adına şöyle bir açıklama yapmıştım. Bu konuda yatırım yapmak isteyen herkese, Kanal İstanbul meselesine yatırım yapmaya kalkışan iş insanına ve onlara kredi vermeye kalkan yerli veya yabancı bankalara şunu söyledim. Tiksindirici borç diye hukuki bir kavram var. 'Aldığınız-verdiğiniz borçlar bu ülkenin borcu değildir. Verdiğiniz krediler bu ülkenin aldığı krediler değildir. Şahısların aldığı kredi haline döner o şahısların borcu olur. Biz bu mevzuyu iptal edeceğiz' Bu netlikte söylemiştim. Onun için bir kere daha söylüyorum. Sazlıbosna'da yaşayanlar rahat olsunlar. Çok az kaldı. Buraya siyasi ömürleri yetmeyecek inşallah. Demokrasiyle, hepinizin oylarıyla, sandıkta bu arkadaşlara 'Yeter artık' deyip hepsini emekli edeceğiz"

AKŞENER’İN ANITKABİR’DEKİ SÖZLERİ

Bir vatandaşın “Sizin Anıtkabir ziyaretinizde dilinizin sürçtüğünü düşünüyorum . ‘İman tazelemeye geldik’ diye bir videonuz vardı. Sizden bunu duymak istiyorum” demesi üzerine konuşan Akşener, "İnşallah diğer herkesin de bu dil sürçmelerini görürsünüz, ben de çok mutlu olurum" dedi.

"İman Allah'la tazelenir" diyen Akşener, "Ben Rumeli göçmeniyim. Biz Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'ün anasına sövüldü bu ülkede. Atatürk'ün anasına 'Genel evde çalışıyor' dendi bu ülkede. Bir Allah'ın kulu 'bu bir dil sürçmesi midir, bir hakaret midir, bir iftira mıdır?' demedi. Sonra aynı şerefsizi sarayda ağırladılar biliyor musun? Çok kafam attı o işlere." şeklinde konuştu.

Akşener, "O ara hep Atatürk'e hakaret edilip duruluyordu. Atatürk'ü hatırlamayı söylemek istedim. Doğrudur, yanlış demişim. Ama bahsettiğim Atatürk'ü kutsal yere koymak değildi. O manada değildi. İyi ki sordunuz, ne güzel izah ettim. Ben 7 yaşımdan beri beş vakit namaz kılan bir kadınım, hacıyım. Cenab-ı Hak herkese nasip etsin. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Cenab-ı Hak beni sizlerin huzurunda mahcup etmesin. Mahcup olacaksam hiçbir şey nasip etmesin. Size yalan söyleyenlerden eylemesin inşallah. " diye ekledi.

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Nurettin GÜN
25.08.2022 19:52
Kanal İstanbul hikayesinden vazgeçsinler yapacaksalar ceyhan ırmağını adalı köyündan misise organize sanayiye kadar genişletsinler yük gemileri buraya kadar getirilmesi mümkün olacaktır.  
 
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