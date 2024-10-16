Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales yanlılarından protesto

Bolivya'da eylemciler, otoyolu trafiğe kapattı: Hükümet protesto edildi. Bolivya'da savcılığın eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı vermesini protesto eden eylemciler, otoyolu trafiğe kapattı.

Otoyolu trafiğe açmak isteyen polis ile yerliler arasında çatışma çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

İletişim Bakan Yardımcısı Gabriela Alcon, basına yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Otoyolların trafiğe kapanmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Alcon, "Siyasi meseleler yüzünden nakliye işçileri, üreticiler ve şoförler şu anda zarar görüyor, ablukanın sebep olacağı zararlardan kim sorumlu? Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar gördük, tedarik zincirinde aksamalar meydana geliyor, gıda fiyatlarının yükselme riski var, sorumlu kim?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı Morales de sosyal medya hesabından, Devlet Başkanı Luis Arce'yi hedef aldı.

Hükümetin, değişim sürecini baltalamaya çalıştığını vurgulayan Morales, "Yasal işlemlerle bizi siyaseten men etmek istiyorlar. Biz onlardan korkmuyoruz. İstismar ve şiddet bizde her zaman demokratik bir karşılık bulmuştur. 2005'te olduğu gibi Bolivya halkının krizden çıkması için gerçek bir alternatifi temsil ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'da savcılık, Morales hakkında, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.